Grumo Appula, in casa un market della droga con tanto di avvisi alla clientela: un arresto e una denuncia

I carabinieri di Grumo Appula (Ba) hanno arrestato in flagrante O.N.V., 40enne già noto alle forze dell'ordine, e denunciato la compagna D.C.D., 30 anni. Da tempo i militari seguivano gli spostamenti della coppia e avevano notato il continuo andirivieni di persone nella loro abitazione nel centro del paese. Alcuni cittadini esasperati avevano anche segnalato i loro comportamenti anomali. Entrati in azione, i carabinieri hanno trovato in casa 6 involucri di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, e 285 euro in contanti. Ciò che ha lasciato sbigottiti i militari è stato il ritrovamento di un’agenda con l'indicazione dello stupefacente venduto ad ogni singolo cliente, un vero e proprio libro mastro, e sfrontati fogli manoscritti con messaggi rivolti agli acquirenti che, con del nastro isolante, venivano apposti sul vetro della porta dell’abitazione per comunicare o meno la disponibilità dello stupefacente, per non essere disturbati quando era finito. Un market della droga con avvisi alla clientela se lo stupefacente era finito. L'uomo è stato condotto in carcere.