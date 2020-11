Bari, l'appello di una 19enne: «Donate il plasma, mia madre rischia la vita»

Una accorata richiesta di una figlia per sua madre in gravi condizioni e ricoverata nel reparto Covid del Policlinico. Appello a chi può donare il plasma per salvare una giovane donna di soli 40 anni che «deve continuare ad essere mia madre». È scossa e disperata Mariagrazia, 19enne barlettana, nel chiedere aiuto con «tutto il suo cuore».

«Se non fossimo davvero in una situazione che non auguro a nessuno non mi sarei mai permessa di compiere questo gesto. Lo faccio perché chiedo un aiuto per mia madre che si chiama Anna che ha “festeggiato” i suoi 40 anni in un reparto Covid del Policlinico di Bari», ha raccontato Mariagrazia con la voce rotta dal dolore.

«Nonostante l'impegno dei medici e le nostre preghiere, le terapie mediche non sembrano dare risultati e mia madre continua a peggiorare – ha proseguito la nostra lettrice - mi preme rimarcare che i medici e il personale paramedico che sono attorno a lei sono eccezionali ed instancabili e credono che potrebbero utilizzare come cura la strada del plasma. Ma purtroppo questo benedetto plasma è praticamente introvabile. Purtroppo nessuno di noi famigliari al momento può esserle d'aiuto e questo mi fa stare male. Mi sento impotente ne provo un dolore al cuore nel non poter far nulla e nel sapere che mia madre peggiora. Purtroppo mia madre è affetta da una patologia renale che recentemente l’ha portata ad iniziare la dialisi. È stanchissima e necessita di aiuto. Tutti noi i famiglia ricordiamo i suoi pianti che ci continuano a tormentare».

La conclusione: «Vi scongiuro chi può doni il plasma perché mia madre Anna di appena 40 anni deve continuare a vivere avendo tanta vita da dedicarmi. Ha bisogno di aiuto. Chi è guarito dal Covid doni il suo plasma per mia madre. Scrivete i vostri dati alla mail medicinatrasfusionale@policlinico.ba.it e andate a donare. Grazie di cuore da parte mia, da mia madre e da tutta la mia famiglia».