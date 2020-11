Bari, «Varichina» sbarca in streaming per gli abbonati di Amazon Prime Video

BARI - Il film Varichina ossia, La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis, di Mariangela Barbanente e Antonio Palumbo, liberamente ispirato a un’inchiesta biografica del giornalista Alberto Selvaggi, è stato inserito nell’offerta di Amazon Prime Video Italia ed è disponibile per la visione gratuita a tutti gli abbonati. All’estero il film viene trasmesso in lingua originale ma sottotitolato in inglese. È stato difatti prima commercializzato nei paesi stranieri, dalla Gran Bretagna alla Francia, dalla Russia agli Stati Uniti.

Il colosso Amazon Prime Video sintetizza così la trama della docufiction distribuita ormai su tutto il mercato mondiale: «Lorenzo De Santis è il primo, chiassoso e pittoresco omosessuale dichiarato, vissuto a Bari a cavallo del XX secolo. Nel quartiere Libertà, negli anni Settanta e Ottanta, essere gay è difficile, confessarlo al mondo è molto rischioso. Lorenzo De Santis, detto "Varichina", lo sa. Ma non ci sta. E grida al mondo la sua verità, incurante del fatto che il mondo può fargli molto male». Il protagonista Varichina è impersonato da Totò Onnis, con la compianta attrice Ketty Volpe, Federica Torchetti.

Soddisfazione e orgoglio viene espressa dai due registi: «È una notizia che, giunta inaspettata, è figlia senza dubbio dell'aumentata richiesta di contenuti da parte delle piattaforme streaming - dicono Barbanente e Palumbo - vista la concomitante chiusura delle sale cinematografiche. Il film Varichina era già disponibile sulla piattaforma internazionale Chili, a pagamento, ed era stato lanciato ad inizio anno sui canali inglesi e giapponesi di Amazon Prime Video. L'approdo sul mercato italiano è una piacevole svolta per il nostro film che potrà finalmente essere visto da tutti coloro che grazie al passaparola e alle belle recensioni della stampa specializzata ci chiedevano come recuperarlo. Nelle ultime ore abbiamo ricevuto di nuovo messaggi di affetto e complimenti».