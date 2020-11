Coronavirus, a Corato un altro focolaio in seconda Rsa: 48 positivi

In una seconda Residenza sociosanitaria di Corato (Bari) è stato accertato nelle ultime ore un focolaio di contagi da Covid. Si tratta della 'Regeneretion Home' dove sono stati individuati 48 positivi, 38 asintomatici tra gli ospiti, e 10 contagi tra il personale. Lo rende noto il sindaco Corrado Nicola De Benedittis. Ieri, in un’altra Rssa della stessa città, 'Casa Alberta', erano stati accertati 75 contagi, 56 pazienti sui 66 ospiti della struttura, e 19 dei 60 operatori.

Per quanto riguarda i pazienti di 'Casa Alberta', «cinque sono sintomatici e altri tre ospiti sono ancora in attesa dell’esito del tampone» spiega il sindaco ricordando che inizialmente gli ospiti erano 68 ma «due purtroppo sono deceduti per Covid». Il sindaco si dice «vicino alle due Rssa colpite dal virus e augura agli ospiti e al personale pronta guarigione».