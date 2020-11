Coronavirus a Corato, 78 contagi in una Rssa: morta un'anziana

BARI - Nuovo focolaio in una Rssa in Puglia, nella struttura Casa Alberta di Corato, in provincia di Bari, dove 58 ospiti su 67 sono risultati positivi al Covid e un’anziana di 85 anni di Terlizzi è deceduta. Gli operatori sanitari contagiati invece sono 20 su 51. Per uno dei 58 anziani positivi è stato necessario il ricovero in ospedale. L’Asl di Bari sta effettuando le verifiche.