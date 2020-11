Molfetta, 17 minori ammassati in un locale senza mascherina: tutti multati

La Polizia locale di Molfetta (Bari) ha sanzionato 17 minorenni che erano senza mascherina «ammassati» in un locale adibito a luogo di ritrovo. Dopo essere stati identificati «hanno dovuto presentarsi nella sede della polizia locale accompagnati dai genitori per la verbalizzazione" fa sapere il Comune di Molfetta. A ciascuno di loro è stata elevata una sanzione di 400 euro. Sono in corso accertamenti sul proprietario del locale. Negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli su «aggregazione improvvisate in locali che non sono in regola con le norme igienico-sanitarie e che, assolutamente, non possono essere impiegati come luoghi di ritrovo».

Sanzionati anche i gestori di un bar e di un ristorante/pizzeria, che non rispettavano quanto previsto dalle disposizioni anti-covid in vigore e decine di altri cittadini che erano in strada senza mascherina.

«I controlli, a breve - fa sapere il Comune - , saranno concentrati su banche, poste e tutti gli uffici che non osservano le norme anti covid in materia di assembramenti e di sanificazione delle tastiere di bancomat e distributori automatici».