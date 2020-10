Nicola di Bari ricoverato in rianimazione dopo operazione al cuore

BARI - Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono aggravate nelle ultime ore a seguito di un’operazione alle coronarie, a cui era stato sottoposto tre giorni fa.

Di Bari, vincitore per due volte del Festival di Sanremo e autore di brani entrati nella storia della musica leggera italiana come Chitarra suona più piano o La prima cosa bella, ha compiuto 80 anni il 29 settembre scorso.