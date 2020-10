Confcommercio, il barese Ambrosi confermato vice presidente nazionale

BARI - Su proposta del presidente nazionale Carlo Sangalli l’imprenditore barese continuerà a rappresentare il Sud in questo delicato momento storico. Dopo la riconferma di Carlo Sangalli al vertice della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l’assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di Confcommercio ha completato la squadra che guida la più grande rappresentanza d'impresa in Italia. Per la Regione Puglia arriva un’importante riconferma, Alessandro Ambrosi, continuerà ad essere vice presidente della Confcommercio e, per il prossimo quinquennio, a rappresentare il Sud in questo delicato momento storico.

Alessandro Ambrosi, imprenditore barese nel settore dell’abbigliamento, è anche presidente della Camera di Commercio di Bari e presidente della Confcommercio Puglia e Bari-Bat.

«Ringrazio il presidente Sangalli per la stima e la fiducia che ha voluto continuare a riporre nella mia persona e nel mio operato, in particolare in questo delicato momento storico, una fase cruciale per l’economia del nostro Paese che merita grande attenzione e responsabilità», dichiara Alessandro Ambrosi.

«Tutti insieme continueremo a lavorare come abbiamo fatto nella prima fase dell’emergenza sanitaria, quella del drammatico lockdown, per contenere il più possibile gli effetti delle restrizioni sulle imprese. Serve costanza, dedizione e ulteriore impegno perché questa nuova ondata di contagi ed i provvedimenti, come per esempio le chiusure anticipate degli esercizi commerciali, stanno aumentando il senso di insicurezza dei consumatori oltre che degli imprenditori mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle attività commerciali. Per questo, insieme al presidente Sangalli, riteniamo che siano assolutamente prioritarie nuove misure di sostegno al settore con maggiori e anche più veloci indennizzi per le imprese in difficoltà. Ma soprattutto siamo convinti che vada assolutamente evitato un nuovo lockdown», conclude Ambrosi.