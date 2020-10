Bari, donna trovata morta dissanguata in casa: indagini in corso, forse un incidente

Una donna di 40 anni è stata trovata morta dissanguata in mattinata a Bari, nell'appartamento di uno stabile di via Davanzati all'altezza di via Melo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e 118. All'arrivo, militari e soccorritori si sono ritrovati davanti una bimba di 9 anni che piangeva e si disperava.

All'interno dell'appartamento è stato rinvenuto molto disordine e una situazione carente dal punto di vista igienico sanitario. Il corpo della donna, riverso sul pavimento in una pozza di sangue, pare avesse un taglio all'altezza dell'inguine.

A dare l'allarme è stato il compagno della donna il quale avrebbe riferito che lei si sarebbe fatta un buco con una siringa. L'uomo viene comunque trattenuto sul posto dove sono sopraggiunti i militari della Scientifica e anche il papà della bambina.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento si propende per la tragedia casuale, in quanto sia la vittima sia il compagno sono entrambi tossicodipendenti. Del caso è stato informato il pm di turno, Giuseppe Dentamaro.