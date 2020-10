Covid 19, un positivo in una scuola di Santeramo: plesso chiuso per sanificazione

BARI - Un operatore scolastico del plesso «Ipsia» di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, oggi è risultato positivo al Covid-19, per questo domani l’intera scuola resterà chiusa. Lo annuncia il sindaco Fabrizio Baldassarre. «Nessun panico, per favore». La sospensione della didattica in presenza riguarderà tutte le classi per consentire le operazioni di sanificazione in tutti gli ambienti e permettere al dipartimento di Prevenzione dell’Asl Bari di tracciare eventuali contatti diretti.