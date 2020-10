Valenzano, il sindaco Romanazzi fa dietro-front e ritira le dimissioni

Il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha deciso di ritirare le dimissioni che aveva presentato lo scorso 27 settembre. «La fiducia che avete riposto nei miei confronti - scrive in un post su Facebook - la stima, l'affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato per strada e sui social mi hanno commosso e mi spingono a lavorare per il nostro paese con la dedizione e lo spirito di servizio di sempre. C'è stato inoltre il chiarimento che auspicavo con i gruppi che oggi compongono la maggioranza consiliare. Ho apprezzato in particolare modo l’impegno con cui tutti si sono prodigati per trovare una soluzione condivisa. Le posizioni pubbliche e le dichiarazioni in Consiglio comunale attestano la volontà di proseguire sulla strada intrapresa un anno fa».