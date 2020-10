Coronavirus Bari, 17 medici e infermieri positivi in clinica Mater Dei

Diciassette persone, tutti medici e infermieri della clinica Mater Dei di Bari, sono risultate positive al Covid-19. A quanto si apprende gli operatori sanitari contagiati farebbero parte dell’unità operativa di Riabilitazione. Il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha avviato le procedure per il contact tracing dei positivi, tutti attualmente in isolamento, per circoscrivere il focolaio di contagio.