Maltempo a Bari, temporali e forte vento in arrivo: scatta allerta gialla

BARI - Torna il maltempo in Puglia: già a partire da domani ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali e vento su tutta la Puglia. Previste, per mercoledì 7 ottobre, raffiche da burrasca dai quadranti occidentali, nonché precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. La situazione resterà pressoché invariata anche per la giornata di giovedì, con miglioramenti verso il weekend.