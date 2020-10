Bari, bimbo della Piccinni positivo al Covid 19: 2 classi in quarantena

BARI - Un bimbo che frequenta la scuola elementare Piccinni di Bari, in via Carducci, è risultato positivo al coronavirus. La classe frequentata dall’alunno è stata messa in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei tamponi. Per precauzione, anche una seconda classe, frequentata dal fratello del bimbo contagiato, è stata posta in quarantena. Le aree verranno sanificate come da protocollo.