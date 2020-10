Fiera del Levante, tornano i parcheggiatori abusivi: pioggia di multe e daspo

BARI - Pioggia di multe nelle aree di sosta attorno alla Fiera del Levante di Bari: nel mirino della polizia locale sono finiti i parcheggiatori abusivi che tentavano di incassare illegalmente denaro dai visitatori che lasciavano le auto per recarsi nella Campionaria. Inflitte sanzioni per diverse centinaia di euro e sequestrato il danaro frutto dell'attività illecita. Per i parcheggiatori è scattato anche l'allontanamento dalla zona per la successiva applicazione del Daspo urbano.

Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Bari ha compiuto anche altre importanti azioni di contrasto ai parcheggiatori abusivi con numerose denunce in Piazza Moro, anche per resistenza a pubblico ufficiale