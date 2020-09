Altamura, operaio cade dalla scala: 21enne in prognosi riservata

ALTAMURA - Versa in prognosi riservata dopo essere scivolato da una scala mentre era al lavoro. È ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale «Perrino» di Brindisi il 21enne, originario di Altamura, Antonio Fioretti, operaio dipendente della ditta «Lomurno e Viceti» della città murgiana, di proprietà di Giovanni Viceti.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il giovane era al lavoro, ieri mattina, in contrada Jaddico, dove sono in corso di realizzazione dei locali di proprietà delle «Tenute Rubino».

L’incidente, in base ai primi accertamenti, si è verificato attorno alle 8,30, mentre il 21enne si accingeva a salire su una scala da cantiere.

L’operaio per cause tuttora in corso di accertamento sarebbe scivolato cadendo al suolo da un’altezza compresa tra i due e i tre metri e battendo, tra l’altro, anche la testa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brindisi. Sono stati allertati anche i Carabinieri del Norm del capoluogo messapico, guidati dal tenente Marco Colì, e gli ispettori dello Spesal, per stabilire la dinamica dell'incidente.

Il lavoratore è stato trasportato dal personale del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale «Perrino» comunque vigile e cosciente. Ha riportato un trauma cranico e alcune fratture.

Proprio per via del trauma cranico è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dove resterà sotto osservazione. Il giovane non correrebbe pericolo di vita, ma per il trauma riportato al cranio i medici si sono riservati la prognosi. Accertamenti sono in corso non solo per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, ma anche sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere e sulla regolarità del rapporto di lavoro.