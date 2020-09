Bari, Disney Store annuncia chiusura: domani sciopero e sit-in dei lavoratori

BARI - Il punto vendita Disney Store in via Sparano a Bari chiuderà il 3 ottobre 2020. Lo comunica la Cgil Puglia, annunciando per domani le prime tre ore di sciopero, dalle 17 alle 20, con un presidio dei lavoratori davanti all’ingresso del negozio.

Il sindacato fa sapere di aver avuto ieri la comunicazione sulla chiusura tra pochi giorni del punto vendita, aperto nel 1999, che interesserà 13 dipendenti. «La motivazione aziendale di tale chiusura - spiega la Cgil - , sarebbe un calo di fatturato secondo parametri e budget tutti decisi oltre oceano, lontani dalle dinamiche locali e da quello che lo Store di Bari ha espresso in termini di fatturato, inoltre è probabile che la mancata disponibilità da parte dei proprietari dell’immobile nel contrattare i canoni di locazione abbia influenzato decisamente la scelta intrapresa dalla multinazionale. Questo è l’ennesimo colpo sferrato al cuore commerciale della città».

Il sindacato precisa che l’azienda «però non potrà licenziare il suo personale fino al termine del divieto di licenziamento previsto dalla normativa vigente e, pertanto, lo collocherà in cassa integrazione sfruttando le risorse pubbliche di questo paese».