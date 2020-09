Polignano, focolaio Covid: parte sanificazione strade

POLIGNANO A MARE - Il Comune di Polignano a Mare ha avviato oggi la sanificazione di tutta la città, operazione che - è annunciato sulla pagina facebook dell’amministrazione comunale - durerà 5-6 giorni e coprirà tutte «le aree abitabili comunali».

La sanificazione è stata decisa per l’emergenza Coronavirus scattata dopo la scoperta di un focolaio nell’azienda ortofrutticola Sop, alla periferia della cittadina, in cui si contano finora 168 contagi complessivamente, 76 dei quali registrati a Polignano e il resto in altri 11 comuni pugliesi.