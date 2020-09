Bari, Decaro «rimproverato» dalla figlia neopatentata per le buche

BARI - Quando a rimproverare il sindaco di Bari per le buche in strada non è un cittadino qualsiasi, ma la figlia di Antonio Decaro. Il post ironico è stato condiviso dallo stesso primo cittadino che nell'annunciare il traguardo raggiunto dalla figlia primogenita, immortalata dal padre con una foto sui social nel primo giro da neopatentata, commenta così: «Fa impressione come crescono, mi sembra ieri che ha imparato ad andare in bici senza rotelle. La prima cosa che mi ha detto è stata: papà non è colpa mia se sulle strade ci sono le buche. Ho evitato di chiederle: la colpa di chi è?». Lo scatto che ritrae i due in auto con la mascherina, mostra un eccesso di zelo visto che i due sono «congiunti».