Tajani a Mola: «Con Fitto in Puglia daremo risposte a crisi»

MOLA - «Più giriamo la Puglia e più ci convinciamo che il destino della sinistra in questa Regione è segnato e noi siamo pronti, con Raffaele Fitto, a governare e dare risposte a settori piegati dal malgoverno della sinistra, proprio come la pesca in questi 15 anni». Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa di oggi a Mola di Bari svolta assieme ai rappresentanti della marineria molese, il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto, il commissario regionale di Fi, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani. «Oggi - ha proseguito Tajani - siamo qui perché stiamo andando in più Comuni possibili per incontrare i cittadini, con un messaggio chiaro: per noi la politica è servizio e quindi siamo noi ad andare dalle persone per confrontarci sui problemi, per ascoltare e individuare soluzioni concrete». «La Puglia - ha dichiarato Fitto - anche sulla pesca dimostra l’incapacità di governare del centrosinistra tanto che siamo l’ultima Regione d’Italia per spesa di fondi comunitari. Siamo seduti su una montagna di soldi: l’Ue ha destinato ben 89 milioni di euro per la pesca pugliese e la Giunta regionale ne ha speso solo il 10%. E c'è di più, siamo alle comiche finali: in 15 anni di centrosinistra non è stato fatto nulla per la pesca, ma proprio oggi, dopo che abbiamo convocato questa conferenza stampa, è stata firmata una determina per stanziare fondi per il dragaggio del porto di Mola».