Coronavirus Bari, in un parrucchiere e 2 locali personale senza mascherine: multe

Intenso sabato sera di controlli per la polizia locale di Bari. Nel quartiere Murat nelle ultime ore sono state elevate 3 sanzioni per violazioni delle normative anti-Covid. In particolare si tratta di un parrucchiere da uomo che non utilizzava i dispositivi di protezione individuale obbligatori, e di due titolari di locali in quanto il personale non indossava le mascherine durante la somministrazione di alimenti e bevande.