Asl Bari assume 140 fisioterapisti e stabilizza 143 infermieri

BARI - La Asl Bari ha pubblicato due delibere con le quali viene dato il via libera all’assunzione di 140 fisioterapisti e alla stabilizzazione di 143 infermieri per rafforzare l’offerta sanitaria delle strutture territoriali distrettuali, Pta e Ppa. Per i fisioterapisti è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativa al 2019 per la copertura di 30 posti. Nello stesso tempo la Asl - per velocizzare i tempi amministrativi - ha proceduto allo scorrimento della graduatoria che ha permesso di assumere altri 110 candidati idonei e di coprire l’intero fabbisogno aziendale programmato. Intanto, è in corso anche la ricognizione degli infermieri per mobilità volontaria: entro la prima metà di settembre sarà pronta la graduatoria per 566 posti.