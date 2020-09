Bari, domani Emiliano incontra Nicola Zingaretti

Domani alle 17.30 il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, si incontreranno «per un momento di riflessione istituzionale e politica. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming. Non sarà aperto al pubblico per evitare assembramenti». Lo rende noto l’ufficio stampa di Emiliano.

«Per mesi - precisa la nota - si sono confrontati in videoconferenza su come affrontare l’emergenza Covid, hanno lavorato giorno e notte per riorganizzare la rete ospedaliera e la complessa macchina della protezione civile».