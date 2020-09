«IlNostroPoliclinico»: a Bari il servizio via chat per migliorare assistenza sanitaria

Segnalare criticità vissute in ospedale e offrire suggerimenti per migliorare l’assistenza sanitaria: da oggi possono farlo tutti i cittadini attraverso la chat con il Policlinico di Bari. Si chiama “IlNostroPoliclinico” il nuovo canale di comunicazione via WhatsApp attivato dall’azienda ospedaliero-universitaria al numero 080 5596060.

La linea diretta è riservata alle segnalazioni di piccoli e grandi problemi relativi al funzionamento dell’ospedale e alla ricezione di consigli e indicazioni per il miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi. Sarà possibile inviare anche fotografie di eventuali situazioni critiche riscontrate all’interno della struttura per consentire alla direzione di risolvere i problemi con maggiore tempestività. Tutte le segnalazioni saranno visualizzate e prese in carico dagli operatori della control room del Policlinico di Bari che avranno il compito poi di verificare i problemi e proporre eventuali interventi e correttivi da adottare.

Non sarà possibile scrivere a questo numero per richieste relative a prenotazioni di esami e visite specialistiche: per questo tipo di informazioni è necessario contattare il Centro unico prenotazioni via telefono allo 080 5592701 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 18,30), via mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@policlinico.ba.it o via WhatsApp allo 080 5595959, numero che, ricordiamo, è riservato esclusivamente a notizie su prenotazioni e conferme di esami clinici (non vengono prese in considerazione richieste di natura differente).

“Vogliamo che cittadini e pazienti siano tanti occhi in più sull’ospedale e ci raccontino quello che va bene e quello che potremmo cambiare, aiutandoci a migliorare – commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - Il Policlinico di Bari si estende per 25 ettari ed è, nei fatti, uno dei quartieri della città, grande come Bari vecchia, per questo avere segnalazioni tempestive grazie a un semplice messaggio inviato con il telefonino è molto utile per poter intervenire altrettanto rapidamente. Vogliamo instaurare una nuova collaborazione con i cittadini e fare in modo che ciascuno senta il Policlinico, che è patrimonio di tutti, come suo: solo insieme, infatti, possiamo costruire il ‘nostro’ ospedale, più vicino alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie”.