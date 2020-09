Valenzano, un caso di Covid in Polizia Locale: comando chiuso per verifiche

Al comando di Polizia Locale di Valenzano (Ba) c'è una persona positiva al Coronavirus. Lo comunica sui social il sindaco Giampaolo Romanazzi: «Nel tardo pomeriggio di ieri una delle persone in servizio presso il Comando della Polizia Locale è risultata positiva al tampone. Il contagio è avvenuto all’interno del contesto familiare. L’ASL Bari ha già provveduto all’isolamento della persona contagiata e al relativo tracciamento dei contatti che saranno al più presto sottoposti a tutti gli aggiornamenti del caso. Per oggi il Comando della Polizia Locale resterà chiuso al pubblico per accertamenti sanitari sino all’esito delle verifiche».