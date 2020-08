Molfetta, lungomare di Ponente: lavori imminenti

MOLFETTA - È un progetto destinato a cambiare non soltanto tutto il quartiere che si affaccia sul waterfront di ponente, ma l’intera città di Molfetta, pronta a mostrare ai cittadini e a chi verrà da fuori un lato troppo spesso celato del suo volto.

Il prossimo 25 agosto si procederà con l’apertura delle buste presentate per consentire la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori della litoranea a ponente di Molfetta. Un progetto che ha già ottenuto le autorizzazioni da Capitaneria di Porto, Agenzia Dogane Monopoli Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata, Ufficio Dogane, Adb Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica e Commissione Locale Paesaggio. Dunque, la riqualificazione del lungomare di Molfetta parte da ponente e si inserisce in un progetto ben più ampio, mirato, in futuro, a collegare per intero tutto il lato mare molfettese, passando da Secca dei Pali, dagli ex cantieri navali Tattoli, sino alla zona portuale. Tale progetto sarà realizzato grazie ad un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro, ottenuto nell’ambito del «Patto per Bari» dell’Area Metropolitana.

La riqualificazione del waterfront di ponente, oltre a rifare il look ad una zona tanto discussa della città, rappresenta un’opera di grande valenza sociale, in quanto metterà in risalto l’intero quartiere Madonna dei Martiri e avrà come punto centrale proprio la Basilica, recuperando aspetti paesaggistici, allo stato attuale compromessi e fuori dalla visione umana. Sezionare per connettere: questo il motto adoperato dagli stessi progettisti per definire le diverse aree di intervento. Piazza Madonna dei Martiri, Viale dei Crociati e Lungomare: queste, per l’appunto, le tre aree che verranno quasi completamente stravolte e saranno oggetto di intervento subito dopo la definizione della ditta che eseguirà i lavori. Si partirà dalla zona antistante la Basilica, destinata a divenire una vera e propria piazza, polifunzionale e pronta ad accogliere eventi di natura aggregativa. La statua, attualmente posta dinanzi alla Basilica, verrà spostata, aprendo così una visione del tutto nuova. inoltre valorizzato l’ingresso dell’Ospedale dei Crociati mediante la collocazione in asse di una fontana a sfioro.

Nella parte più vicina al mare verrà realizzato un solarium e tutta l’area, che diverrà perdonale, sarà predisposta per accogliere attività commerciali. Infine una pista ciclabile sarà presente per collegare il lato mare della Basilica sino a Secca dei Pali.