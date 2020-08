Monopoli, durante il film al cinema si abbassa i pantaloni: denunciato

La polizia di Monopoli (Ba) ha denunciato per atti osceni un uomo di circa 40 anni, che in un cinema multisala in città, durante la programmazione di un film, si era seduto poco distante da una donna (in sala c'erano solo loro due), aveva armeggiato per tutto il tempo con il cellulare, e nell'intervallo si era tolto le scarpe e abbassato completamente i pantaloni. La donna si è ovviamente spaventata e ha chiamato la polizia: gli agenti sono arrivati e hanno trovato l'uomo ancora mezzo nudo, lo hanno identificato e denunciato. Il cinema è tutti i giorni frequentato da giovani e famiglie con bambini.