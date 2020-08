Ciclista investito a Gioia del Colle: è caccia al pirata

Gioia del Colle - Resta in prognosi riservata il ciclista quindicenne che l’altra mattina sarebbe stato travolto da un furgone, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare alcun soccorso.

Tramite la sorella, la famiglia del ragazzo, sbalzato dalla bici sulla sede stradale, rivolge un appello finalizzato adidentificare il presunto investitore: «Scrivo per chiedere aiuto alla comunità gioiese - esordisce la sorella sui social -. Stamattina mio fratello di 15 anni è stato investito sulla via di Noci, nei pressi del semaforo di via Capo Carraro, intorno alle 10,30-10,40. Andava in bicicletta e un furgone che procedeva dietro di lui l’ha preso in pieno. Chi guidava il veicolo è scappato via senza prestare soccorso. Al momento è ricercato. Il furgone (a quanto pare tipo Scudo o simile), dalle testimonianze di chi ha soccorso mio fratello, è bianco con una scritta pubblicitaria laterale, verde o azzurra. Chiedo e prego chiunque abbia visto qualcosa o sa a chi può appartenere il veicolo di contattare me o il comando dei vigili urbani».

Infine la giovane donna rivolge un ennesimo accorato invito: «Vi prego aiutateci a trovarlo, mio fratello versa in condizioni gravi, è vivo per miracolo, al Policlinico di Bari. Chi ha fatto questo senza degnarsi di guardarlo, pur avendolo visto volare davanti ai suoi occhi, deve pagare».

Il messaggio si sarebbe diffuso rapidamente sui social, passando tra le bacheche dei gioiesi.

Sul grave incidente sono in corso le indagini della Polizia locale di Gioia del Colle, coordinate dal comandante Filippo Ferrante, che starebbe ricostruendo la dinamica. Dal riserbo degli investigatori filtra soltanto che l’investitore potrebbe avere tirato dritto verso Noci e al momento non verrebbe esclusa la compartecipazione di un altro veicolo nella fase dell’impatto.

Un episodio che l’altra mattina ha richiamato un’ambulanza del 118. Gli operatori, compresa la gravità delle condizioni del ciclista ferito, in codice rosso lo hanno trasportato al Policlinico di Bari. Ora il quindicenne starebbe migliorando.