La partita in tv, un caffè e la Gazzetta

Adelfia - È da un quarto di secolo che sui tavoli del Bar Vittoria, nel quartiere Canneto, approda tutti i giorni la Gazzetta. E dopo il lungo stop dovuto alla pandemia il nostro quotidiano è ritornato, da qualche settimana, a farsi sfogliare dai numerosi clienti del locale della centralissima piazza Roma.

Lo conferma uno dei due titolari, Dario Salierno, che gestisce la caffetteria insieme con il fratello maggiore Alessio, che è fuori città per un breve periodo di ferie: «La Gazzetta - dice - è un valore aggiunto per il nostro locale e per i tanti avventori che si soffermano a leggerla con grande attenzione».

Il bar Vittoria ha aperto i battenti nel lontano 1930: quindi ha compiuto novant’anni. Fu fondato da Giovanni Mastronardi che un paio d’anno dopo lo cedette alla nipote Stella Cimarrusti, la quale nel 1936 lo passò al figlio Raffaele Macina. Infatti ad Adelfia per decenni è stato definito «u bar d Rafelucc».

Nel 1958 il «Vittoria» è il primo locale pubblico a installare la tv, e folle si telespettatori si avvicendano davanti al piccolo schermo per guardare le partite di calcio e non solo. Raffaele lo passa alla sorella Grazia Macina che a sua volta lo cede a Vittorio Salierno, zio degli attuali gestori.