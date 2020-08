Bari, «Povero giardino Garibaldi ormai ridotto a una pattumiera»

BARI - Contenitori della spazzatura stracolmi di immondizia, acqua putrida nella fontana e rifiuti ovunque: sul prato, vicino alle panchine e dinanzi alle giostrine. In piazza Garibaldi, nel cuore del quartiere Libertà e a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele il degrado regna sovrano. Da quando il giardino è stato riaperto dopo l’emergenza covid la situazione è quella documentata nelle fotografie.

«Ogni giorno è sempre peggio – racconta un passante – attraverso questa piazza ogni giorno e, mi dispiace dirlo, l’incuria aumenta di ora in ora. La cosa più assurda è che gli operatori dell’Amiu passano con il furgoncino e non raccolgono i rifiuti, tant’è che sono sparsi in tutta la piazza. Per non parlare dei ragazzini che sfrecciano con i monopattini o con le bici elettriche incuranti della presenza dei bambini che giocano alle giostrine o degli anziani che passeggiano. Mi dispiace assistere a questo scenario visto che è una piazza che dista solo pochi metri dal centro, dal salotto buono della città. Un bigliettino da visita che di certo non dà una bella immagine della città. Tra l’altro è un punto di riferimento per molte mamme e bambini che ogni giorno si ritrovano per far giocare i piccoli».

Infine, da segnalare le condizioni della fontana nella quale da giorni c’è acqua putrida. «Quando si passa dalla fontana – conclude un altro passante – l’odore è irrespirabile».