Toritto, incendiata auto dirigente comunale: telecamera riprende 2 che appiccano fuoco

TORITTO - Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa l’auto e l’abitazione di una dirigente del Comune di Toritto. L’incendio, fa sapere l'amministrazione comunale in una nota definendolo un «ennesimo attentato doloso nel nostro paese ai danni di un cittadino nonché dipendente comunale», è scoppiato intorno alle 2:45 in via Gioacchino Murat.

A gennaio è stata data alle fiamme l’auto del sindaco, Pasquale Regina, e poi i mezzi di altri amministratori. Questa volta l’auto incendiata è di Giovanna Bracco, responsabile finanziaria del Comune nel Barese.

«L'incolumità dei membri della sua famiglia è stata seriamente messa in pericolo - spiega la nota del Comune - riuscendo a trarsi in salvo con grandi difficoltà e grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco». Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Toritto, coordinati dal pm di turno Michele Ruggiero. Dai video di alcune telecamere della zona è arrivata in poche ore la conferma che si tratta di un incendio doloso, perché si vedono due persone che appiccano il fuoco all’auto. Sono in corso le indagini per identificare i due responsabili.

Gli investigatori non escludono che l’episodio sia collegato a quelli precedenti, ma al momento non vi sono elementi che mettano in correlazione i fatti. Gli accertamenti si stanno concentrando anche sul movente, se legato alla vita privata della donna o di altri componenti della famiglia o all’ambiente professionale.

LOIZZO: «RAFFORZARE PRESENZA DELLO STATO» - «Non può passare inosservata l'escalation di atti intimidatori che si sta verificando dall’inizio dell’anno a Toritto». Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, con riferimento all’attentato incendiario.

«Oltre a far sentire la vicinanza delle istituzioni - prosegue Loizzo - occorre rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, perché quanto accade risponde a scopi criminali che vanno sventati, per consentire alla comunità di Toritto di continuare a seguire la strada della legalità e vivere serenamente».

Nella nota Loizzo ricorda gli attentati incendiari dei mesi scorsi quando «sono state date alle fiamme - dice - le vetture del sindaco Pasquale Regina, del vicesindaco e di altri cittadini vicini all’Amministrazione. La situazione sta diventando insostenibile», aggiunge, annunciando che a Toritto "è prevista per la settimana prossima la convocazione di un Consiglio comunale monotematico», ricordando anche che «nel 2013 si registrarono altri episodi ai danni del primo cittadino di allora e del segretario Pd di Toritto».