Bari, maxi aree pedonali, attrezzi e pista ciclabile: continua il restyling di San Cataldo

BARI - Maxi aree pedonali e una pista ciclabile a sfioro per bici e monopattini. Proseguono i lavori nella zona di lungomare a San Cataldo, nei pressi del faro. Così in un posto sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, fornisce un dettagliato programma dei lavori in corso. "Sarà ampliato lo spazio dove poter passeggiare, correre e fare attività fisica - scrive il primo cittadino - Non appena finiranno i lavori della segnaletica saranno posizionati gli arredi e gli strumenti per lo sport a corpo libero".

In contemporanea si sta realizzando anche un percorso ciclabile 'light' (disegnato sull’asfalto) che connetterà il lungomare Vittorio Veneto con quello di San Girolamo. Finiti questi primi interventi saranno disegnati i nuovi posti auto, a spina di pesce sul lato opposto al mare e in linea sul lato mare nei due tratti di strada compresi tra via Adriatico e via Tripoli". Proprio la nuova ciclabile sta creando polemiche tra i residenti: diverse le segnalazioni per il mancato rispetto da parte degli automobilisti del tratto riservato ai ciclisti, che al termine dei lavori avrà anche delle fioriere per delimitare i lati.



"Con il programma Open Space stiamo anticipando l'intervento di pedonalizzazione e riqualificazione del lungomare intorno al faro che è già finanziato e in fase di progettazione avanzata anche per verificare in questi mesi le modifiche relative alla viabilità del quartiere" conclude il primo cittadino.