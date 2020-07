Bimbo abbandonato, il Comune di Bari: «Aiuteremo la mamma»

«Come servizi sociali del territorio noi siamo subito coinvolti in casi del genere. Una mamma pensa sempre come salvare il suo piccolo e la scelta di lasciare il proprio figlio al sicuro è stata sicuramente sofferta e contemporaneamente un grande atto d'amore. Ora ci sarà l'intervento del Tribunale per i minorenni, ma come Comune siamo pronti ad aiutare sia questa mamma (se si dovesse trovare o fare avanti) sia tutti i genitori in difficoltà». È emozionata l'assessore al Welfare Francesca Bottalico, la storia del piccolo trovato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista tocca il cuore di tutti.

«Un paio di anni fa furono lasciati in ospedale dopo la nascita due bambini nati con la sindrome down – racconta la Bottalico –. Ricordo benissimo quelle vicende perché le seguimmo da vicino. Oggi quei due bambini hanno dei genitori adottivi veramente speciali e sono due piccoli felici. Il Tribunale prima cerca di capire se ci sono spazi per ricucire il rapporto con la famiglia naturale, poi eventualmente scatta l'affido a terzi e dopo un certo tempo l'adozione. Immagino che anche in questo caso accadrà lo stesso iter».

«Per quanto ci riguarda come interventi diretti a sostegno di chi ha necessità sappiamo bene che il momento in cui si diventa genitori può essere un periodo difficile – continua l'assessore -, proprio in questi giorni abbiamo concluso le pratiche per l'avvio del progetto “Casa della genitorialità” che prevede attività di sostegno e accompagnamento per neo-genitori e minori nei primi mille giorni dalla nascita. In pratica apriremo sportelli di servizi alle donne e le coppie in tutti i presidi ospedalieri, perché ci possa essere un servizio di assistenza nella fase pre e post parto fino a quasi due anni e mezzo dalla nascita del bambino. Stiamo parlando di sostegno economico, ma anche operatori domiciliari, gruppi di parola, perché i neo genitori possano confrontarsi. Nel sistema sociale attuale spesso manca attorno alla coppia quella rete di sostegno parentale che sono i nonni e gli zii, la Casa della genitorialità cercherà di ricreare proprio questa rete. Un altro dei progetti sarà la formazione di “nonni sociali” persone anziane che potranno sostenere la coppia e i bambini come veri nonni. E poi kit per l'infanzia grazie alla collaborazione di farmacie che ci sostengono e percorsi per una paternità più consapevole».

Diventare genitori è spesso una responsabilità difficile da gestire, specie per donne o coppie già fragili economicamente o psicologicamente, in una società come l'attuale così veloce e senza punti di riferimento è facile perdersi, una mano tesa può fare la differenza tra cadere o riuscire ad andare avanti.

«La Casa della genitorialità è un progetto sperimentale per il quale abbiamo già ricevuto 380 richieste di aiuto, coppie e molte donne incinte sottolinea la Bottalico -. Sono tanti i casi che hanno necessità di sostegno: c'è la ragazza troppo giovane per accollarsi da sola la responsabilità di un figlio o un bambino frutto di abusi, o una donna che è ancora vittima di tossicodipendenze... Per tutte queste fragilità e per le famiglie stiamo cercando di creare un sistema di aiuto che metta in campo azioni di comunità concrete. Il periodo della quarantena da Covid è stato particolarmente duro, ma molti degli effetti continuano ancora e non solo come danno economico. Ci sono anziani e adolescenti che sono ancora chiusi in casa bloccati dalla paura. I ragazzi oggi già anno problemi a socializzare fisicamente con i loro coetanei, poi il coronavirus ha fatto il resto.

Ad esempio per i più giovani abbiamo organizzato vacanze sociali urbane o campi estivi. Il dato è che si è amplificata la povertà estrema con ripercussioni significative anche sulle relazioni familiari e sui modelli di inclusione, incidendo in maniera profonda sulle disuguaglianze già esistenti, il nostro impegno è coordinare una serie di iniziative trasversali che possano coinvolgere tutti, dai minori agli anziani».