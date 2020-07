Bari, botti e paura davanti alla sala matrimoni del Comune: identificati sposi e famiglia

In pieno giorno, davanti a un ufficio del Comune e a due passi dalla Questura. Nulla inibisce i patiti dei fuochi d’artificio. E ieri mattina verso le 11 una batteria ha fragorosamente salutato due sposi novelli all’uscita dalla sala matrimoni di largo Fraccacreta. Si dà il caso che l’edificio ospiti anche l’ufficio anagrafe e che a quell’ora non mancassero gli utenti in fila per i certificati. Ma non c’è stato verso di frenare la gioia dei parenti per il lieto evento: botti e boati tra i cittadini esterrefatti. C’è chi si è spaventato. Come dargli torto: quelle esplosioni in assenza di qualsiasi misura di sicurezza rappresentano un grosso rischio. Sono accorse due pattuglie, gli agenti hanno identificato sposi e famiglia. Guai in vista per i responsabili.

I botti selvaggi sono fenomeno diffuso a Bari: a volte sono messaggi cifrati tra criminali; altre forse solo un modo per fare festa. Sono un problema e un pericolo, in ogni caso.