Bitonto, in auto con oltre 4 chili di droga: arrestato

BITONTO - Nei giorni scorsi, a Bitonto, i poliziotti del commissariato di Andria hanno eseguito la misura nei confronti di un uomo che, dopo un inseguimento mentre viaggiava a bordo della propria auto, era riuscito a guadagnare la fuga.

Gli agenti lungo la corsia nord della S.P. 231, avevano deciso di sottoporre a controllo una Lancia Ypsilon di colore blu: il conducente non si è fermato all’alt ed è iniziato un inseguimento, terminato in una strada dissestata, dove l’uomo ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce.

All’interno della vettura i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 4,390 kg di marijuana, suddivisa in 4 involucri in plastica trasparente sigillati ermeticamente.

La successiva attività di indagine ha consentito di identificare il reo, tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Trani su disposizione della locale Procura della Repubblica. Il 39enne è ora rinchiuso nel carcere di Trani.