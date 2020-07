Coronavirus in Puglia, Fitto: «I sanitari baresi in attesa dei test da 3-4 mesi»

BARI - «I dati del Ministero della Salute ci dicono che la Puglia è la Regione che impiega mediamente 11 giorni per conoscere l’esito di un tampone Covid, ma al peggio non c'è mai fine: al Policlinico di Bari gli operatori sanitari stanno ancora aspettando l’esito del test sierologico (per la verifica dell’immunizzazione anti-Covid) eseguito 3 o addirittura 4 mesi fa. Ovvero a inizio emergenza». Lo afferma in una nota l’europarlamentare Fdi, Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. "Pare che le provette siano ancora nel congelatore in attesa dei reagenti, che mancherebbero - aggiunge -. C'è qualcuno in Regione che trova il tempo per dire qualcosa su questo? Oppure elezioni maiora premunt?»