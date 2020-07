Bari, GdF sequestra al porto 14 tonnellate di rifiuti: una denuncia

La Guardia di Finanza di Bari, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, durante un controllo al Porto ha sequestrato un ingente carico di rifiuti, costituiti da elettrodomestici e vari apparecchi nonché componenti di elettronica, denunciando un responsabile. È stato intercettato e sottoposto a ispezione un rilevante carico, composto da elettrodomestici usati di ogni tipo e dimensione (lavatrici, lavastoviglie, forni, televisori, ecc.) e, anch’esse usate, diverse apparecchiature e componenti di elettronica (dai droni alle cuffie), per oltre 14 tonnellate di peso, il tutto ammassato alla rinfusa all’interno di un rimorchio.

La merce, proveniente dalla Norvegia, era trasportata su un autocarro con targa macedone, in transito nel Porto di Bari ed in procinto di imbarcarsi verso quello di Durazzo (Albania). L’attività operativa ha condotto quindi al sequestro dell’intero carico e del rimorchio utilizzato, per gestione e traffico illecito di rifiuti; il conducente del mezzo è stato denunciato.