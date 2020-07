Auto, 200 pneumatici e bare abbandonati nel bosco di Gravina: sequestrati

BARI - La Procura della Repubblica di Bari ha convalidato due sequestri probatori effettuati da militari della Stazione Carabinieri Forestale di “Murgia Alta” di Altamura su due distinte aree oggetto di abbandono di rifiuti. Durante uno dei tanti servizi di controllo del territorio extraurbano mirati alla salvaguardia dell’ambiente rurale e forestale, nella seconda metà del mese di giugno, i militari hanno scoperto in località Bosco Serra la Stella in agro di Gravina in Puglia un’area boschiva di circa 2 ettari su cui, nel corso di diversi anni, sono stati illecitamente abbandonati circa 200 pneumatici di auto, camion e mezzi agricoli, carcasse di automobili probabilmente oggetto di refurtiva, pezzi di carrozzeria, elettrodomestici, ossa di animali derivanti da probabile macellazione clandestina o da illecito smaltimento di carcasse di animali. Nello stesso territorio comunale, nelle vicinanze del cimitero, gli stessi Carabinieri Forestali hanno accertato lo smaltimento illecito mediante combustione di altri rifiuti speciali provenienti da esumazioni, quali bare ed altro materiale non identificabile.