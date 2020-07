Bari, sfrecciano in auto a Poggiofranco con mezzo chilo di hashish: due in manette

BARI - Arrestati dai poliziotti di una volante 2 pusher con mezzo chilo di hashish pronto per essere spacciato. È accaduto nel quartiere Poggiofranco, nei pressi del casello autostradale Bari Sud.

I due individui baresi hanno varcato a sostenuta velocità il casello autostradale a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata insospettendo i poliziotti che erano impegnati in una serie di controlli. A quel punto gli agenti hanno fermato l'auto con i due occupanti procedendo ad una minuziosa perquisizione della vettura. Sono così stati trovati 5 panetti di

hashish per un peso totale di circa 500 grammi.

I due individui, un 50enne ed un 47enne, sono stati arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e accompagnati in carcere.