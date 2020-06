Bar, sicurezza stradale e controlli anti-movida: fioccano sanzioni e multe

BARI - Controlli della Polizia Locale di Bari nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa a tutela della sicurezza stradale e delle prescrizioni anti Covid 19. In particolare sono stati attuati servizi mirati sul litorale e nel quartiere Poggiofranco dove sono state elevate ben 97 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza e per soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali.

Sanzionato il titolare di un pubblico esercizio di Poggiofranco nelle cui cucine sono stati sorpresi due addetti alla preparazione di alimenti che non indossavano le obbligatorie mascherine di protezione individuale. A carico dell'esercente e dei dipendenti sono state comminate, pertanto, sanzioni amministrative per complessive 800 euro per la violazione della vigente normativa emergenziale.