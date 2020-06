Fase 2, lettini personalizzati nell’azzurro di Polignano

POLIGNANO A MARE - A pochi giorni dall’apertura, fissata per il 13 giugno, nei lidi privati ci si prepara alla prima stagione nell’era del Covid-19. Non sarà un’estate come le altre nemmeno per lido Cala San Giovanni, storica spiaggia di Polignano. Raggiungibile dalla complanare sulla statale 16, lato sud, a poco più di un chilometro dall’abitato, è stata insignita per tredici volte consecutive della bandiera blu così come Polignano, premiata ancora una volta dalla Fee per le sue spiagge, oltre che per l’approdo turistico di Cala Ponte.

A ciò si aggiunge il fatto che, alla fine della stagione 2019, per il secondo anno, Cala San Giovanni è stata giudicata «The best italian beach», la migliore spiaggia italiana a conclusione di un concorso bandito da «Mondo balneare», portale di settore che ha assegnato gli oscar italiani del settore fra gli oltre mille concorrenti da tutto lo Stivale per le diverse categorie.

«L’estate 2020 per i clienti del nostro lido sarà all’insegna del relax e della sicurezza - spiega Antonio Pellegrini, amministratore unico dello stabilimento balneare -. L’emergenza Covid ha purtroppo rallentato i tempi di apertura e di sottoscrizione degli abbonamenti, ma per fortuna non ci ha colti impreparati. Già da diversi anni, infatti, vietiamo gli assembramenti sotto gli ombrelloni e assicuriamo il distanziamento sociale. Non solo, ma già da tempo i nostri clienti hanno a loro disposizione sedute assegnate individualmente che ciascun cliente utilizza dall’inizio alla fine della stagione senza che le stesse vengano assegnate ad altre persone e, dunque, evitando ogni forma di promiscuità».

Confidando nel meteo favorevole, l’apertura del lido è prevista fra dieci giorni, sabato 13 giugno. Tra le novità di quest’anno ci sarà il cambio di gestione del bar che si arricchisce di una nuova postazione a ridosso del mare. Gli ombrelloni sono stati distanziati come previsto dalle disposizioni governative in modo da assicurare dieci metri quadrati per ciascuna postazione. Inoltre, il personale provvederà alla sanificazione quotidiana di ciascun lettino e di ogni singola cabina al fine di garantire la massima sicurezza per ciascun ospite.

«L’emergenza sanitaria - aggiunge Pellegrini - ci ha costretto quest’anno a rinunciare a parecchi ombrelloni rispetto alla situazione del passato ma, nel contempo, abbiamo dovuto aumentare le spese necessarie sia per far fronte alle operazioni di pulizia che al personale. Ciononostante, ben consapevoli del periodo non facile che le famiglie stanno attraversando, il costo del biglietto giornaliero è rimasto invariato, così come quello degli abbonamenti con ombrellone».

La pandemia accelera un percorso che già da qualche anno aveva impegnato il lido con l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo della spiaggia e di favorirne l’accessibilità digitale.

«Per l’estate imminente sono previsti non soltanto gli abbonamenti, la cui sottoscrizione si è quasi conclusa - conclude il gestore del lido -, ma anche ingressi giornalieri che sarà possibile prenotare rigorosamente on line grazie all’applicazione Your Beach evitando così assembramenti e inutili code in cassa. Infine, non appena le disposizioni governative lo consentiranno, così com’è avvenuto negli scorsi anni, torneremo a valutare la possibilità di organizzare eventi e attività di animazione direttamente sulla spiaggia», conclude.-+