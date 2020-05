Bari, distanze non rispettate: sanzionato titolare locale quartiere Murattiano

BARI - Un locale del quartiere Murattiano del centro di Bari è stato sanzionato ieri sera dalla Polizia locale perché non imponeva ai clienti la distanza fisica di un metro. E’ l’esito dei controlli anti-assembramenti nel secondo sabato post-lockdown nei luoghi della movida cittadina, frenata rispetto allo scorso fine settimana dalla pioggia battente. Durante i controlli ordinari, gli agenti hanno comunque elevato 74 sanzioni al codice della strada, soprattutto per soste irregolari su scivoli per disabili e attraversamenti pedonali.