Bari, mascherine tricolori, sit in sul lungomare

Mascherine nei colori della bandiera italiana, distanza sociale garantita e microfono per far sentire la loro voce: ieri mattina la manifestazione pacifica in piazza Diaz delle «Mascherine tricolori».

Ogni sabato, dalla loro costituzione il 5 aprile 2020, le Mascherine Tricolori manifestano nelle città italiane perché «La parola torni al popolo!». L’organizzazione coinvolge imprenditori, commercianti, ristoratori, tassisti, ma anche lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione, disoccupati. In quasi 100 piazze italiane si ritrovano tutti coloro «che intendono contestare l’operato del governo, le restrizioni e le misure economiche insufficienti per far fronte alla grave crisi economica e sociale connessa all’emergenza sanitaria». A detta degli organizzatori, il prossimo obiettivo sarà una grande manifestazione nazionale a Roma.