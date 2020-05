Bari, «Prestiti e formule per stimolare il mercato dell’auto»

Il mercato delle auto scalda i motori. C’è da tornare subito in pista mettendo la freccia per superare le conseguenze dell’emergenza sanitaria. I concessionari pugliesi dell’Audi sono impegnati in prima linea. «Audi Magnifica, concessionaria e Service Audi, è una realtà aziendale che ormai da anni presidia il territorio di Bari, Bat, Matera e province, con la sede principale alle porte della città di Bari e con una filiale ad Altamura», spiega Stefania Chiarito, amministratore di Magnifica.

«Sono fiera della nostra azienda e orgogliosa di rappresentare un brand importante e prestigioso come Audi. Nella nostra squadra lavorano tanti professionisti del territorio, che ogni giorno, con impegno e dedizione, garantiscono assistenza e consulenza all’acquisto di auto nuove, usate APSP e multibrand».

«Anche nel settore automotive - prosegue Chiarito - si sono presentate nuove difficoltà. Ma dopo aver preso consapevolezza dei grandi cambiamenti in atto, abbiamo reagito. I nostri collaboratori, durante il lockdown, si sono formati con video riunioni e ora sono in grado di gestire qualsiasi richiesta provenga anche dai canali social. Le consegne delle auto possono essere effettuate, su richiesta, a domicilio». Lo stop forzato ha provocato un «naturale calo dei fatturati dovuto al fermo dell’attività che sino a due mesi fa era in forte crescita per la nostra azienda», ma ha anche esaltato «il patrimonio umano, fatto di amore e passione dei nostri collaboratori nei confronti della Magnifica e del Brand Audi».

Ma come cambierà il concetto di auto? «Mi piace pensare che l’automobile rimane e rimarrà non solo un oggetto di desiderio per molti ma anche l’unico mezzo di trasporto sicuro in questo momento particolare. Pertanto, chi già possiede un’auto ne avrà più cura; chi invece ha sempre rimandato l’acquisto di un’auto nuova o usata dovrà puntare su un’auto confortevole, tecnologica e garantita da brand importanti. Noi di Magnifica saremo al loro fianco». Il ciclone coronavirus ha cambiato tante cose, anzi «ha stravolto la quotidianità di tutti noi e ancor più il nostro modo di comunicare caratterizzato da gesti semplici come una stretta di mano o un semplice sorriso. Lavorare con mascherine che ti coprono per metà parte il volto e mantenere le dovute distanze di sicurezza non è semplice». Per fortuna c’è la tecnologia, fondamentale soprattutto durante il lockdown. «Le video call con i clienti ci permettono di trasmettere informazioni, di formulare preventivi, di mostrare in live streaming una vettura direttamente dal nostro showroom e grazie alla tecnologia messa in campo, possiamo sorridere al cliente senza filtri». Ma ora il lockdown è alle spalle, l’obiettivo è tornare alla normalità e lo showroom è a disposizione dei clienti. «Siamo pronti a ripartire perché la destinazione da raggiungere è la libertà. Per questo Audi Magnifica mette a disposizione del cliente una serie di agevolazioni commerciali e finanziarie come l’Audi Value. Si tratta di un finanziamento pensato per garantire il valore futuro dell’Audi acquistata, guidarla sin da subito e scegliere solo alla fine, se completare l’acquisto, sostituire la vettura o restituirla. Inoltre per la prima volta abbiamo messo a disposizione dei clienti privati e delle aziende la possibilità di scegliere un noleggio a lungo termine con i primi 3 canoni gratuiti». Senza tralasciare l’assistenza, anzi. «Il marchio dei “quattro anelli” offre al cliente nuovi servizi pensati appositamente per il periodo successivo al fermo obbligatorio, come il Keep distance & Stay Together Check, il check di 24 controlli della vettura che prevede la sanificazione dell’abitacolo inclusa o l’Easy Service, il finanziamento a tasso zero in 6-24 rate mensili sugli interventi di manutenzione».

Infine, uno sguardo ai nuovi modelli. «A breve ci sarà il lancio della best seller, tra le berline compatte, di casa Audi, la nuova Audi A3 Sportback. inoltre, in calendario ci sono, nel prossimo futuro 20 nuovi modelli da lanciare, cinque dei quali full electric, che andranno ad ampliare l’offerta Etron del brand Audi. Tra le nuove proposte, oltre alle varianti di carrozzeria avant e sportback, anche una sportiva, la E-tron GT, il cui arrivo è previsto alla fine di quest’anno. Sono inoltre previsti lanci di modelli plug-in hybrid che incrementeranno la gamma disponibile sino a 12 vetture. Audi cosi garantisce una mobilità fatta di potenza e sostenibilità».

Dunque, Magnifica e Audi sono pronti a ingranare la marcia. «Il futuro è oggi e non ci resta che riprendere, se pur con una nuova veste, la nostra libertà di guidare ma soprattutto di vivere», conclude Stefania Chiarito.