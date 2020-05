Molfetta, nasconde la droga in una casetta del centro: arrestato

I carabinieri di Molfetta (Ba) nei giorni scorsi hanno arrestato un 23enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato una ragazza con atteggiamento circospetto che entrava in un portoncino del centro storico. Insospettiti, hanno perquisito il locale in cui era entrata, e hanno sorpreso il 23enne, G.A., con precedenti: aveva 58 dosi di cocaina, 21 grammi, 156 dosi di marijuana, 230 grammi, nonché un bilancino di precisione e svariato materiale da confezionamento. Il giovane pusher è stato accompagnato nel carcere di Trani, mentre la ragazza è stata denunciata.