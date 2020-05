Controlli sulla Movida a Bari, il blitz a porta solo a 18 multe per le distanze sul Covid

BARI - Gli agenti della Polizia Locale di Bari, ieri sera nell'ambito del generale piano di prevenzione previsto per l'emergenza pandemica, hanno effettuato centinaia di controlli nei luoghi della città dove solitamente sono stati segnalati assembramenti nell'ultima settimana (momenti di movida e non solo).

Nel murattiano, come documentato anche con i video de la Gazzetta del Mezzogiorno, ieri sera sono stati registrati diversi assembramenti.

Dalle alle ore 21 alle ore 24, sono stati beccati e sanzionati 18 cittadini che non mantenevano la distanza sociale. Tutti sono stati multati con un verbale di 400 euro per aver violato le prescrizioni del vigente DPCM. La polizia ha sanzionato inoltre 55 persone per diverse soste irregolari sugli attraversamenti pedonali e sugli scivoli riservati ai diversamente abili. I trasgressori dovranno pagare multe per oltre 10.000 euro. I controlli continueranno anche nella giornata di oggi.