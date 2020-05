Fase 2 a Bari, nonostante il Covid la movida non si ferma: ressa in centro

BARI - Sembra che il Coronavirus sia sparito come per magia qui a Bari: centinaia di persone passeggiano tranquillamente nel cuore del murattiano e sul lungomare, come se fosse un sabato sera qualsiasi. Come mostrano le immagini giovani e meno giovani si godono la promenade in centro, con birre e cibo. Si era parlato di controlli serrati in tutta la città: nel pomeriggio oltre 2mila i controlli e ben 14 le sanzioni effettuate dalle forze dell'ordine contro gli indisciplinati del "sabato sera". Ma alle 22.30 la situazione è punto e a capo: davanti ai locali di alcuni quartieri del centro di Bari si sono registrati brevi assembramenti di giovanissimi, anche senza mascherina e vicini tra loro, man mano scoraggiati dal passaggio delle pattuglie, che però, dopo un certo orario sono diminuite. Permettendo ai furbetti di tornare all'assalto dei locali.