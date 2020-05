Bari, donna 62enne trovata morta in casa: mistero sulle cause

Indagini sono in corso da parte della Polizia per accertare le cause della morte di una donna di 62 anni trovata priva di vita in casa sua a Bari nel primo pomeriggio, nel quartiere Madonnella. Sul posto sono intervenute le volanti dopo una segnalazione al 118. In casa c'era anche il marito che, a quanto si è appreso, era in stato di alterazione psico fisica.Sul posto è intervenuto anche il medico legale.