Coronavirus, Longo dona 200 litri di disinfettante a Ser Bari

BARI - Il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Peppino Longo, ha donato al Ser Bari questa mattina 200 litri di disinfettante per sanificare gli ambienti dedicati agli operatori del 118. «In questa difficile battaglia contro il coronavirus, ognuno nei limiti delle proprie possibilità può e deve contribuire con fatti concreti che vanno ben oltre parole spesso inutili», dichiara Longo. «Assieme ai medici - prosegue - agli infermieri e a tutto il personale sanitario degli ospedali, sono loro in prima linea nella guerra che tanto dolore sta creando nella nostra società. Per cui considero questa iniziativa un dovuto atto di gratitudine finalizzato a rendere più sicuro il lavoro quotidiano di questi eroi moderni». «Naturalmente - conclude - invitando i pugliesi a continuare a rispettare tutte le misure di distanziamento sociale, colgo l’occasione per chiedere a chi può di contribuire con donazioni e iniziative al sostegno attivo per vincere questa sfida».