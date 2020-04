Bari, consigliera comunale Elisabetta Pani si dimette per motivi personali

La consigliera comunale di Bari del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani, candidata sindaca nelle amministrative dell’anno scorso che hanno confermato Antonio Decaro, , si è dimessa dalla carica comunicandolo su Facebook. "L'emergenza Covid - spiega - ha determinato cambiamenti rilevanti nella mia organizzazione lavorativa e, soprattutto, familiare, cambiamenti che per alcuni mesi certamente mi impediranno di svolgere al cento per cento, come ho sempre fatto, il mio compito di portavoce e di guerriera». "Avendo sempre ben chiaro l’impegno preso dinanzi alle tante persone che hanno riposto fiducia in me e in quello che rappresentavo - continua - ho ritenuto quindi necessario cedere il posto a chi potrà portare avanti con la necessaria energia ed impegno il lavoro iniziato e fin qui da me portato avanti. Non ci sarà soluzione di continuità nell’operato del M5S in Consiglio Comunale, questa è una certezza», assicurando che "non mancherà mai il mio sostegno ai nostri portavoce, continuerò ad essere cittadina attiva e a sostenere il M5S». Nel lungo post definisce l’esperienza in Consiglio comunale «vivace ed appassionante da un lato, deludente e conflittuale dall’altro». A Elisabetta Pani subentrerà il primo dei candidati non eletti del M5S, Italo Carelli, ex portavoce del Movimento al Municipio 1.